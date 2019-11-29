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Kanarya seriye bağladı!

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
KANARYA SERİYE BAĞLADI!

Turkish ' in 11. haftasında temsilcimiz Beko evinde konuk ettiği karşısında 89-76'lık skorla kazandı. Sarı Kanarya, üst üste 2. galibiyetinai ldı...

Turkish ' in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Khimki Moskova karşısında 89-76'lık skorla kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla 11. maçındaki 4. galibiyetini, Khimki Moskova ise 5. mağlubiyetini aldı. Rus ekibi Khimki ilk yarıyı 49-44 önde tamamlasa da maçı almayı başardı. Luigi Datome 20 sayı, 4 ribaunt, Melih Mahmutoğlu ise 19 sayı, 3 ribaunt ile geceye damga vurdu. Konuk ekip Khimki de Janis Timma 26 sayı, 3 asist üretmesine rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.

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