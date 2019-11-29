29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Lemina için Ada seferi!

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
LEMİNA İÇİN ADA SEFERİ!

, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Lemina için harekete geçiyor... Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için 'ye çıkarma yapacak.

G.Saray, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Lemina için harekete geçiyor... Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için İngiltere'ye gidecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN