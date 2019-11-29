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Hayalet adam Victor Moses! Performansı ve istatistikleriyle hayal kırıklığı yarattı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
HAYALET ADAM VİCTOR MOSES

, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle ’nin en kötü ismi oldu. Moses 'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle takımın en kötü ismi oldu. Maç başına 1.2 top kaptırma ve 1.2 kötü kontrol yüzdesiyle oynayan Moses'ın isabetli orta, isabetli şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleri de oldukça düşük.



Nijeryalı kanat oyuncusu maç başına 0.6 isabetli şut, 0.2 top kazanma, 0.2 isabetli orta ve yüzde 41 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Moses 'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.

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