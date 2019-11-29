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Comolli: Rami kalacak

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
COMOLLİ: RAMİ KALACAK

Bir açıklama yapan Damien , 'nin takımda kalacağını açıkladı. Comolli, " geçti. İyi durumda. Max de aramıza döndü" dedi.

Bir açıklama yapan , 'nin takımda kalacağını açıkladı. Comolli, " geçti. İyi durumda. de aramıza döndü" dedi.

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