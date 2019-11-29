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Radamel Falcao bugün İstanbul'a dönüyor

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
RADAMEL FALCAO BUGÜN DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun bugün 'dan 'a döneceği öğrenildi. Yıldız futbolcu tedavisine İstanbul'da devam edecek.

G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun bugün İspanya'dan 'a döneceği öğrenildi. Yıldız futbolcu tedavisine İstanbul'da devam edecek.

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