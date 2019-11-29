Radamel Falcao bugün İstanbul'a dönüyor
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun bugün İspanya'dan İstanbul'a döneceği öğrenildi. Yıldız futbolcu tedavisine İstanbul'da devam edecek.G.Saray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun bugün İspanya'dan İstanbul'a döneceği öğrenildi. Yıldız futbolcu tedavisine İstanbul'da devam edecek.
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