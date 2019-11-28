Trabzonspor-Getafe | Canlı Anlatım

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak..

İLK 11'LER



Trabzonspor: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy.