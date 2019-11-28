Trabzonspor-Getafe | Canlı Anlatım
Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
TRABZONSPOR GETAFE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak..
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet
Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Roma’yı yak! Turu kap
- Beşiktaş'ta Pedro sürprizi!
- Trabzonspor'da gözler Okay Yokuşlu'da
- Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 hafta yok...
- Türkiye FIFA sıralamasında yükselişe geçti
- Galatasaray ve Fenerbahçe'de Kenan Karaman atağı
- Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!
- Abdullah Avcı: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
- Datome verdiği cevapla olay oldu
- Fenerbahçe'de acı tablo! Paralar yine çöpe gitti...
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?
- Putin'den flaş "ortak operasyon" çağrısı
- Son dakika: Erdoğan’dan İzmir’de Alevilere yönelik provokasyon hakkında flaş açıklama
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "şehir hastaneleri zarar ediyor" diyenlere tokat gibi cevap
- PKK elebaşı Murat Karayılan'dan YPG/PKK'ya "DEAŞ ile iş birliği talimatı"
- Yunanistan'da canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
- Bakan Berat Albayrak'tan kritik ekonomi açıklaması
- Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişiler yakalandı
- Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...