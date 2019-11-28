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Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 4 hafta yok...

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU! 4 HAFTA YOK...

Avrupa Ligi'nde bu akşam sahasında Sloven Bratislava, 2 Aralık Pazartesi günü ise ligde ile karşılaşacak olan 'ta sakatlık şoku yaşanıyor,

Siyah beyazlılarda ayak bileği iç yan bağında zorlanma tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübü, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve 'nde çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi 'nde çekilen MR'ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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