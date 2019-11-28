Beşiktaş - Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarıyla tanıştı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini konuk etti. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
64. dakikada Rharsalla'nın soldan ortasında Holman meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde şık topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Umut Nayir dönerek şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri döndü.
76. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou'nun soldan ortaladığı topu Roco kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1
84. dakikada Caner Erkin soldan ortaladığı topu Güven Yalçın ön direkte topuğuyla kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
90. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Umut Nayir kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ljajic 90+2. dakikada topu filelere gönderdi: 2-1
Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
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