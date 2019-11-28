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Göztepe ile yeni bir seri başlayacak

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
GÖZTEPE İLE YENİ BİR SERİ BAŞLAYACAK

Teknik Direktörü Ersun Yanal, idman öncesi oyuncularına güven aşıladı. Yanal, " maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz" dedi.

F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybedilen puanlar ve eleştiriler sonrasında takıma moral depolamaya devam ediyor... Tecrübeli teknik adamın dünkü antrenmandan önce oyuncularına motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, "Göztepe maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz" ifadelerini kullandı.

İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ
ztepe'nin hocası İlhan Palut, " maçında çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skoru alacağız" dedi.

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