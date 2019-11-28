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Galatasaray’a Emre Akbaba müjdesi

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
GALATASARAY’A AKBABA MÜJDESİ

Cimbom, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Akbaba, dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Cimbom, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Akbaba, dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

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