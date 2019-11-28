28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Emre Mor’un laneti! Oyuna giriyor, Cimbom kalesinde gol görüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2019
EMRE MOR’UN LANETİ!

Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve , 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.

Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve , 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. Başakşehir maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN