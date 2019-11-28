Galatasaray'da Emre Mor’un laneti! Oyuna giriyor, Cimbom kalesinde gol görüyor
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. Başakşehir maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak Club Brugge maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. Başakşehir maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak Club Brugge maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.
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