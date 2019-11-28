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Trabzonspor'da gözler Okay Yokuşlu'da

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2019
TRABZONSPOR'DA GÖZLER OKAY YOKUŞLU'DA

'da La Liga ekibi Celt Vigo'ya transfer olan 'nun geri dönebileceği iddia edildi. İlk sezonunda iyi bir performans sergilemesine rağmen Okay Yokuşlu bu sezon sadece 4 maçta forma giydi.

Geçtiğimiz sezon başında 'dan Celta Vigo'ya transfer olan 'nun İspanya macerası istediği gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, La Liga'da bu sezon sadece 4 maçta oynayabilirken, takımına dair fotoğrafları hesabından sildi.

Bu durum kulüpten ayrılacağı ya da kiralanacağı konusundaki iddiaları gündeme getirdi. Onazi'nin nasıl döneceğinin bilinmemesi sebebiyle sert bir oyuncu takviyesi yapma amacında olan Trabzonspor, eski futbolcusu için devreye girebilir.

Bordo mavililerin Okay için kiralık teklifi yapması gündeme gelebilir. (Fotomaç)

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