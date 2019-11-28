28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta Pedro sürprizi! Fiorentina’ya teklifte bulunulacak

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2019
BEŞİKTAŞ'TA PEDRO SÜRPRİZİ!

’da bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, 22 yaşındaki için görüşmelerini sürdürüyor. bu oyuncunun 6 aylığına kiralanmasını hedefliyor.

Kartal'dan forvet hamlesi... İtalya'da bulunan yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Fiorentina'da oynayan 22 yaşındaki 'yu 6 aylığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Pedro bu sezon Fiorentina'da forma şansı bulamadı.

BU SEZON ŞANS BULAMADI
İtalyan ekibine Fluminense'den büyük umutlarla transfer edilen Pedro bu sezon forma giyemedi. 'ı istikbal vaat eden genç oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için ile görüşmelere başlayacağı belirlendi.



FLUMINENSE'DE PARLADI
Pedro, Fiorentina'dan önce oynadığı Fluminense'de son 3 sezonda 26 gol kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN