Beşiktaş'ta Pedro sürprizi! Fiorentina’ya teklifte bulunulacak
Giriş Tarihi: 28.11.2019
İtalya’da bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, 22 yaşındaki Pedro için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş bu oyuncunun 6 aylığına kiralanmasını hedefliyor.Kartal'dan forvet hamlesi... İtalya'da bulunan yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Fiorentina'da oynayan 22 yaşındaki Pedro'yu 6 aylığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Pedro bu sezon Fiorentina'da forma şansı bulamadı.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
İtalyan ekibine Fluminense'den büyük umutlarla transfer edilen Pedro bu sezon forma giyemedi. Beşiktaş'ı istikbal vaat eden genç oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için Fiorentina ile görüşmelere başlayacağı belirlendi.
FLUMINENSE'DE PARLADI
Pedro, Fiorentina'dan önce oynadığı Fluminense'de son 3 sezonda 26 gol kaydetmişti.
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