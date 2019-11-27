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Galatasaray'a müjdeli haber! Takımla çalıştı...

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Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
GALATASARAY'A MÜJDELİ HABER! TAKIMLA ÇALIŞTI...

Şampiyonlar Ligi'nde ile berabere kalarak Avrupa defterini mucizelere bırakan 'a maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlıklarla başı dertte olan sarı kırmızılılarda takımla çalışmalara başladı.

'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray'da uzun süredir sakatlık problemi bulunan takımla çalışmalara başladı.

Dün oynanan maçında tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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