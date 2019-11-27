Fenerbahçe'de Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu
Comolli’nin Ali Koç’a verdiği raporda “Ersun Yanal bazı oyuncuları hiç düşünmüyor. Kadro tercihleri şaşırtıcı. Takım kapasitesinin altında oynuyor” yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan, aldığı istikrarsız sonuçlardan ve en önemlisi deplasman performansından rahatsız olan Başkan Ali Koç, durumu sportif direktör Comolli ile görüştü. Kendisinden takımla ilgili rapor istedi. Fransız futbol adamı da hazırladığı raporu Başkan Koç'a iletti.
TAKIMDAKİ REKABET AZALDI
Comolli raporunda takımdaki rekabet ortamının azaldığını, Zajc, Deniz ve Tolgay ve Rami başta olmak üzere bazı oyuncuların hiç düşünülmediğini Ersun Yanal'ın tercihlerinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.
KAPASİTE KULLANILMIYOR...
Takımın deplasman maçlarında rakip üzerinde yeterli baskıyı kuramadığı ve kapasitesinin altında futbol oynayıp sonuçlar aldığı da Damien Comolli'nin raporunda yer aldı...
PUAN KAYIPLARI DEVAM EDER
Comolli, Yanal'ın elindeki kadroyu kötü kullandığını ve bu şekilde devam edilmesi halinde Fenerbahçe'nin puan kayıplarının devam edebileceğini belirtti.
YANAL'DAN DA RAPOR İSTENECEK
Comolli'den rapor isteyen Başkan Ali Koç'un teknik patron Ersun Yanal'dan da rapor isteyeceği öğrenildi. Raporda fazla şans bulamayan oyuncuların oynatılmama nedenlerinin de isteneceği ifade ediliyor.
Koç ve Comolli ilk 12 haftadaki performanstan mutlu değil.
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