27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de Vedat Muriç için kritik gün

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2019
VEDAT MURİÇ İÇİN KRİTİK GÜN

'de bugün tüm gözler 'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, maçında görev yapabilecek.

F.Bahçe'de bugün tüm gözler Vedat Muriç'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle Malatya önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, Göztepe maçında görev yapabilecek. Ancak alınan bilgilere göre sağlık kurulu bu konuda en ufak bir riske bile girmek istemiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN