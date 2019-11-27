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Max Kruse takımla çalıştı

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Giriş Tarihi: 27.11.2019
KRUSE TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. 'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. Max Kruse'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



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