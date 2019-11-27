Max Kruse takımla çalıştı
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. Max Kruse'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. Max Kruse'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
DENİZ'İN KEYFİ KAÇTI
Malatya önünde oynayamayan Deniz Türüç'ün morali çok bozuldu. Yıldız futbolcu idmanlardaki durgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.
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