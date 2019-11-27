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Derbiler ondan sorulur! Ünal Karaman 8 derbi maçında sadece 1 kez kaybetti

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Giriş Tarihi: 27.11.2019
DERBİLER ONDAN SORULUR!

Teknik Direktörü , , ve ile oynadığı 8 derbide sadece 1 kez kaybetti. Ünal Karaman’ın öğrencileri bu süreçte 17 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. İşte haberin detayları ve 26 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri...

Trabzon'da teknik direktör Ünal Karaman, derbilerde başarılı bir görüntü ortaya koyuyor. Bordo-mavililer Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 8 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer, Karaman'la ekiplerine karşı 8 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Attığı 17 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. Fırtına bu süreçteki tek yenilgisini de hafta sonu sahasında oynayacağı Galatasaray'a karşı aldı.



antrenmanını Aliye Aşırbaylı Anaokulu ve Mehmet Ofloğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ziyaret etti.



STURRIGDE ÇOK ÜZGÜN!
Karadeniz Fırtınası'nda Sturridge'nin transferinde önemli rolü olan yönetici Sertaç Güven, İngiliz yıldızın forma giyemediği için çok üzgün olduğunu söyledi.



EKUBAN HAZIR KITA
Trabzon'un yıldızı Ekuban, Getafe ile yarın oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giyebilecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Ekuban'ın maçta oynayabileceği müjdesini takım arkadaşı Uğurcan sosyal medyadan verdi.

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