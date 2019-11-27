A Milli Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eleme müsabakalarındaki gruplar belli oldu.
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.
Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.
Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:
Kanada:
A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan
B Grubu: TÜRKİYE, Uruguay, Çekya
Sırbistan:
A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal
Litvanya:
A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola
Hırvatistan:
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Aslan 2 kanat oyuncusu transfer edecek
- Fenerbahçe'de Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu
- Dev maçın hakemi belli oldu
- Galatasaray'a müjdeli haber! Takımla çalıştı...
- Derbi kralı Ünal Karaman
- Miha Zajc Ocak'ta yolcu
- Başakşehir maskotu Roma maskotunu bekliyor
- İtalyanlar Dybala'nın asker selamını konuşuyor!
- Emre için yeni teklif
- Comolli Ersun Yanal'ı yetersiz buldu
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız
- Twitter'da aktif olmayan hesaplar kapatılacak! İşte son tarih…
- Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
- FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
- THY yıl sonu yolcu sayısı hedefini açıkladı
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
- Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...
- Kocaeli'de dehşet! Doktor boşandığı eşini çocuğunun yanında darp etti
- Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı