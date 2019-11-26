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Vedat Muric yüzde 50!

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
VEDAT MURİC YÜZDE 50!

 maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. ve doktorlar verecek.

Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan Vedat Muric'in oynayabilecek durumda olduğu ancak doktorların sakatlığın nüksetmesinden çekindiği öğrenildi. ve doktorlar verecek.

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