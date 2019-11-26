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Max Kruse’nin 2 aydır ödemi inmiyor

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
MAX KRUSE’NİN 2 AYDIR ÖDEMİ İNMİYOR

'de ’nin 2 aydır kasık bölgesindeki ödemin iyileşmemesi kulüp doktorlarını da şaşırttı. Max Kruse'nin maçına yetişmesi de zor. Eleştiri okları Alman yıldızın üzerinde...

Fenerbahçe'de Kruse'nin sakatlığı hala geçmedi. Sağlık heyeti inatla Fenerbahçe, Kruse'nin sakatlığı ilgili bir açıklama yapmıyor. Bu da dedikoduların artmasına neden oluyor. Yönetim ise kendilerine yakın bazı kişiler aracılığıyla kamuoyunun kafasını karıştırtırıyor. Fotospor.com'un haberine göre Alman futbolcunun özel hayatının mercek altına alınabileceği ifade ediliyor. Max Kruse'nin Göztepe maçına yetişmesi de zor.

son olarak maçında forma giymişti. Milli aralara rağmen Kruse hala sahalara geri dönemedi.

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