Fenerbahçe'de Göztepe için start verildi
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Pazar günü Malatya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına hemen 1 gün sonra başladı. İdman1.5 saat sürdü. Malatya maçında 11'"de oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetindi. Vedat, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.Pazar günü Malatya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına hemen 1 gün sonra başladı. İdman1.5 saat sürdü. Malatya maçında 11'"de oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetindi. Vedat, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.
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