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Fenerbahçe'de Göztepe için start verildi

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
GÖZTEPE İÇİN START VERİLDİ

Pazar günü deplasmanında mücadele veren , maçının hazırlıklarına hemen 1 gün sonra başladı. İdman1.5 saat sürdü. Malatya maçında 11'"de oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetindi. Vedat, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.

Pazar günü Malatya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına hemen 1 gün sonra başladı. İdman1.5 saat sürdü. maçında 11'"de oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetindi. Vedat, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.

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