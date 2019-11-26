Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Getafe maçı biletleri satışa sunuldu. Bordo mavililerin belirlediği bilet fiyatları 500 TL ile 70 TL arasında değişiklik gösteriyor.
28Kasım Perşembe günü 18.50'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir;
Not: Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulaması geçerli olacaktır.
Kategori 1 – Batı Alt VIP Tribün – 500 TL
Kategori 2 – Batı Alt VIP Tribün – 400 TL
Kategori 3 – Batı Alt VIP Tribün – 300 TL
Kategori 4 – Batı Alt VIP Tribün – 200 TL
Kategori 5 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 100 TL
Kategori 6 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL
Kategori 7 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 80 TL
Kategori 8 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 70 TL
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