26 Kasım 2019, Salı
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Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışta

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
TRABZONSPOR-GETAFE MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı maçı biletleri satışa sunuldu. Bordo mavililerin belirlediği 500 TL ile 70 TL arasında değişiklik gösteriyor.

28Kasım Perşembe günü 18.50'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın şu şekildedir;

Not: Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulaması geçerli olacaktır.

Kategori 1 – Batı Alt VIP Tribün – 500 TL

Kategori 2 – Batı Alt VIP Tribün – 400 TL

Kategori 3 – Batı Alt VIP Tribün – 300 TL

Kategori 4 – Batı Alt VIP Tribün – 200 TL

Kategori 5 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 100 TL

Kategori 6 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL

Kategori 7 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 80 TL

Kategori 8 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 70 TL

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