Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi’nin kulüp başkanı olmasıyla boyut değiştirdi
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Lige kötü başlayan Kartal, Ahmet Nur Çebi ile vites taktı. Camiada kara bulutlar bir anda dağıldı. Futbolcularına alacaklarının bir kısmının ödenmesi moralleri yerine getirdi. Taraftar ise kenetlendi.Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi fark yarattı. Fikret Orman'ın istifa kararı almasından sonra yapılan Genel Kurulu büyük oy farkıyla kazanan Çebi'nin gelmesi takımın çehresini değiştirdi. Çebi'yle birlikte Kartal ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
'YANINIZDAYIM' MESAJINI VERDİ
Futbolculara alacaklarının bir kısmını ödeyen Çebi takımda güven yarattı. Başkan Çebi teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelerek onlara, 'Yanınızdayım' mesajını verdi.
TARAFTAR YENİDEN KENETLENDİ
Çebi'nin şampiyonluk inancını sürekli söylemesi takımda özgüven yarattı. Fikret Orman döneminde yeterli desteği vermeyen taraftarlar ise kenetlenerek yeniden takımlarına sahip çıktı.
Çebi döneminde Beşiktaş ligde 4'te 4 yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da forvet krizi sürüyor!
- Sosa’dan çok büyük fedakarlık
- UEFA Avrupa Ligi startı bugün verilecek
- Lecce, Burak’ın peşini bırakmıyor
- Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup sürprizi
- Diagne cezasını çekiyor!
- Galatasaray duran toplara özel olarak çalıştı
- Ömer Bayram: Sahada savaş vereceğiz
- Beşiktaş'tan Guilherme için çifte görüşme
- Fatih Terim: Merak etmeyin ben buradayım
Daha Fazla Gör
- Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
- ASDEP personel alımı başvurusu başladı mı? ASDEP 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? EURO 2020 nerede yapılacak?
- Galatasaray Brugge maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
- 2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
- BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 25 Kasım ATV yayın akışı!
- Başkan Erdoğan Katar'da üssün adını açıkladı: Halid bin Velid adıyla anılacak
- Son dakika: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
- Son dakika: Zeytinburnu'nda eşini baltayla öldüren Fazilet Azimi'den şoke eden ifadeler!