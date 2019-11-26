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Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi’nin kulüp başkanı olmasıyla boyut değiştirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BEŞİKTAŞ BOYUT DEĞİŞTİRDİ!

Lige kötü başlayan , ile vites taktı. Camiada kara bulutlar bir anda dağıldı. Futbolcularına alacaklarının bir kısmının ödenmesi moralleri yerine getirdi. Taraftar ise kenetlendi.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi fark yarattı. Fikret Orman'ın istifa kararı almasından sonra yapılan Genel Kurulu büyük oy farkıyla kazanan Çebi'nin gelmesi takımın çehresini değiştirdi. Çebi'yle birlikte Kartal ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

'YANINIZDAYIM' MESAJINI VERDİ
Futbolculara alacaklarının bir kısmını ödeyen Çebi takımda güven yarattı. Başkan Çebi teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelerek onlara, 'Yanınızdayım' mesajını verdi.



TARAFTAR YENİDEN KENETLENDİ
Çebi'nin şampiyonluk inancını sürekli söylemesi takımda özgüven yarattı. döneminde yeterli desteği vermeyen taraftarlar ise kenetlenerek yeniden takımlarına sahip çıktı.



Çebi döneminde ligde 4'te 4 yaptı.

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