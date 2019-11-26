Ömer Bayram: Sahada savaş vereceğiz

Ömer Bayram, Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bayram, "Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Sahada savaş vereceğiz, ayak basmadık yer bırakmayacağız" dedi.

haftaların başarılı ismimaçı öncesi iddialı konuştu... Milli futbolcu, "Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp,'ne devam etmek istiyoruz. Sahada savaş vereceğiz, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadesini kullandı.Ömer sezon başında hakkında 'gidiyor' yorumları yapıldığını belirterek, "Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Hocam da bana güvendi" diye konuştu.