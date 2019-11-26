Galatasaray'da forvette büyük sakatlık krizi sürüyor! Babel de yok tek forvet Adem...

Galatasaray, Radamel Falcao ve Andone’nin ardından Ryan Babel’i de sakatlığa kurban verdi. Club Brugge maçında elde kalan tek forvet olan Adem forma giyecek.

sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve henüz'nde ağları sarsamayan'dabüyüyor.Sarı-Kırmızılılar,'nin ardından'i de sakatlığa kurbanverdi.yıldızın Brugge önünde formagiyemeyeceğini söyledi.Elde kalan tek forvet olanbu akşam en büyük gol umudu olacak. Mecburen 4'lü defansı dönecek olan'in'yi rakip kaleye daha yakın oynatacağı öğrenildi.