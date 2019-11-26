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Galatasaray'da forvette büyük sakatlık krizi sürüyor! Babel de yok tek forvet Adem...

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
GALATASARAY'DA FORVET KRİZİ SÜRÜYOR!

, ve Andone’nin ardından ’i de sakatlığa kurban verdi. maçında elde kalan tek forvet olan Adem forma giyecek.

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsamayan Galatasaray'da forvet krizi büyüyor.

TERİM AÇIKLADI
Sarı-Kırmızılılar, Falcao ve Andone'nin ardından Babel'i de sakatlığa kurban verdi. Fatih Terim, Hollandalı yıldızın Brugge önünde forma giyemeyeceğini söyledi.

MECBUREN 4'LÜ
Elde kalan tek forvet olan Adem Büyük bu akşam en büyük gol umudu olacak. Mecburen 4'lü defansı dönecek olan Fatih Terim'in Feghouli'yi rakip kaleye daha yakın oynatacağı öğrenildi.

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