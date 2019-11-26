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Diagne cezasını çekiyor!

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
DİAGNE CEZASINI ÇEKİYOR!

'da Teknik , G.Saray önünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Clement bırakılan Diagne ile ilgili olarak, "Bir hata yaptı cezasını çekiyor" dedi.

Club Brugge'da Teknik , G.Saray önünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Clement bırakılan Diagne ile ilgili olarak, "Bir hata yaptı cezasını çekiyor" dedi.

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