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Monaco'da Slimani rüzgarı!

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
MONACO'DA SLİMANİ RÜZGARI!

'da Slimani rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon 'nin 'den kiraladığı İslam Slimani ligde 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Bu kötü grafiğin ardından Leicester'den Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü adeta küllerinden doğdu. Ligue 1'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Monaco'da Slimani rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Leicester'den kiraladığı İslam Slimani ligde 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Bu kötü grafiğin ardından 'den Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü adeta küllerinden doğdu. Ligue 1'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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