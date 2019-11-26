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Beşiktaş'tan Guilherme için çifte görüşme

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
BEŞİKTAŞ'TAN GUİLHERME İÇİN ÇİFTE GÖRÜŞME

Yönetimi'nin listesinde bulunan için hem hem de ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer Yeni ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin listesinde bulunan için hem hem de ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer Yeni ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.

BREZİLYALI YILDIZ YEŞİL IŞIK YAKTI
'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Guilherme'nin Siyah- Beyazlı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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