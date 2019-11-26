Beşiktaş'tan Guilherme için çifte görüşme
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Beşiktaş Yönetimi'nin transfer listesinde bulunan Guilherme için hem Yeni Malatyaspor hem de Benevento ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer Yeni Malatya ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.Beşiktaş Yönetimi'nin transfer listesinde bulunan Guilherme için hem Yeni Malatyaspor hem de Benevento ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer Yeni Malatya ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.
BREZİLYALI YILDIZ YEŞİL IŞIK YAKTI
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Guilherme'nin Siyah- Beyazlı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
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