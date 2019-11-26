26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray duran toplara özel olarak çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
GALATASARAY DURAN TOPLARA ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI

G.Saray son idmanını dün yaptı ve kampa girdi. Terim'in hücumdaki eksikler nedeniyle oyuncularına özel olarak duran top çalışması yaptırdığı öğrenildi.

G.Saray son idmanını dün yaptı ve kampa girdi. Terim'in hücumdaki eksikler nedeniyle oyuncularına özel olarak duran top çalışması yaptırdığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN