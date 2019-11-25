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Trabzonspor-Getafe maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek

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Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
TRABZONSPOR-GETAFE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

'un Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem yönetecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.

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