EURO 2020 kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? EURO 2020 nerede yapılacak? Türkiye’nin de katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kura çekimi heyecanı yaşanacak. A Milli Futbol Takımımız kura çekimine üçüncü torbadan katılacak. Kura çekimi için tören Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek.

EURO 2020 kura çekimi ne zaman? EURO 2020 nerede yapılacak? UEFA tarafından düzenlenecek ve Avrupa futbolunun en büyüğünün belirleneceği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2020 turnuvası için heyecan dorukta. Elemelerde muhteşem bir performans sergileyerek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız da kura çekiminde üçüncü torbada yer alacak. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı…

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri

EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya

EURO 2020 FİNALİ NEREDE?

UEFA''nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.

Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.