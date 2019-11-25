Beşiktaş'ın gözü zirvede
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kartal yeniden yüksek uçmaya başladı. 4 maçta alınan 12 puan şampiyonluk umutlarını artırdı. Beşiktaş'ın ilk yarının son 5 maçını İstanbul'da oynayacak olması nedeniyle zirve planları yapılıyor. İşte 25 Kasım 2019 Takvim Gazetesi spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri...Beşiktaş artık büyük düşünüyor... Trabzonspor yenilgisi sonrası ligde 16. sıraya kadar inen ve korkulu rüya gören Kartal son 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk planları yapmaya başladı. Siyah-Beyazlılar ayrıca son 4 maçta hanesine 12 puan yazdırırken son 6 maçta da kalesinde bir gol gördü.
SON 5 MAÇ DA İSTANBUL'DA
Kartal ligde şimdi liderlik hesapları yapmaya başladı. Beşiktaş ilk yarının son 5 maçını İstanbul'da oynayacak, Kayseri, Yeni Malatya ve Gençlerbirliği'ni kendi stadında konuk edecek.
FİKSTÜR AVANTAJI BULUNUYOR
Beşiktaş 5 maçta 2 kez deplasmana çıkacak. Ancak bu maçlar Kasımpaşa ve F.Bahçe ile olacağı için yine İstanbul'da olacak. Bu da liderlik için avantaj olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ GOLLERİ 2.DEVRE ATIYOR
Beşiktaş Süper Lig'de 12 maçta 15 gol kaydetti. Bir başka deyişle Siyah- Beyazlı takım maç başına 1.2 gol ortalamasına ulaştı. Kartal 15 golün 3'ünü ilk yarıda atarken 12 gol 2. devre atıldı. Beşiktaş ilk yarıda Göztepe ve Antalyaspor (2) gol kaydetti. Diğer goller 2. yarıda atıldı.
ABDULLAH AVCI'DAN TAKIMA 2 GÜN İZİN
Konya önünde alınan galibiyet sonrası Abdullah Avcı, futbolcularına 2 gün izin verdi. Kartal, Avrupa Ligi maçı hazırlıkları yarın başlayacak.
UMUT&GÜVEN İLK ONBİRDE OYNAYACAK
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansının kalmaması nedeniyle Bratislava karşısında revizyona gidileceği öğrenildi. Umut Nayir, Güven Yalçın, Roco, Lens, Boyd ve Kartal'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP'A WATFORD KANCASI
Krasnodar'ın takibinde olan Oğuzhan Özyakup'a Watford'un da talip olduğu öğrenildi. İngiliz ku- lübünün resmi teklif yapması bekleniyor.
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