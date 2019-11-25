Mete Kalkavan’ın kararları Y.Malatya-F.Bahçe maçına damgasını vurdu
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Yeni Malatya - F.Bahçe maçında hakem kararları çok tartışıldı. Malatya’nın golünü iptal eden Kalkavan, VAR incelemesiyle Fener lehine penaltı çaldı. Kanarya Acquah’ın da atılmasını bekledi.Yeni Malatya - F.Bahçe maçında hakem kararları çok tartışıldı. İlk olarak F.Bahçe, Acquah'ın Ozan'ın ayağına bastığı pozisyonda kırmızı kart bekledi, ancak Kalkavan 'devam' dedi. 40'ta ise Malatya'nın Mina ile bulduğu gol 'faul' gerekçesiyle iptal edildi. Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitmedi. 45+4'te ise Farnolle'nin Moses'a müdahalesi sonrası Kalkavan, VAR incelemesi sonrdası penaltıyı işaret etti. Malatya cephesi bu karara da itiraz etti. Kaçan penaltıda ise F.Bahçe tekrar bekledi.
Malatya'nın Mina ile bulduğu gol, kaleciye faul gerekçesiyle iptal oldu.
Faronelle'nin Moses'a müdahalesi sonrası hakem VAR incelemesiyle penaltıyı verdi.
Kaçan penaltıda, F.Bahçe, kalecinin çizgide olmaması ve oyuncuların ceza sahasına erken girmesi sebebiyle tekar bekledi. Hakem aynı görüşte değildi.
Acquah'ın Ozan'ın ayağına bastığı topta F.Bahçe kırmızı kart bekledi.
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