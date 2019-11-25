Ersun Yanal: Sakatımız çok mazeret yok
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Biz büyük takımız ve her maçı kazanmak isteriz. Sakatımız çok ama mazeretimiz yok. Santrfor mevkinde oyuncu kalmayınca başka seçeneklere yöneldik. Yine de Malatya önünde kazanmaya daha yakın taraftık.Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Biz büyük takımız ve her maçı kazanmak isteriz. Sakatımız çok ama mazeretimiz yok" dedi.
FORVET OLSA ONU OYNATIRDIM
Yanal sözlerine şöyle devam etti: Sahada gol de kaçabilir her şey olabilir. Kaçırdığımız bir de penaltı var. Forvette oyuncu kalmayınca başka seçenekle gittim. Elimde forvet olsa onu oynatırdım.
UMARIM SAKATLARIMIZ YETİŞİR
Şartlar olumsuz da olsa galibiyete yakın olan taraftık.... Bu arada Ersun Yanal Max Kruse ve Vedat Muric'in durumları için "Umarım haftaya bizimle olurlar" ifadesini kullandı.
DEPLASMANDA YİNE KAYIP!
F.Bahçe deplasmanlardaki istikrarsız performansını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak bu sezonki 6. deplasman maçında 4. kez kayıp yaşadı. Kanarya bu sezon dış sahada 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
OZAN: HAKEM KIRMIZIYI ATLADI
Yeni Malatya maçı sonrası konuşan Fenerbahçeli Ozan, Acquah ile girdiği pozisyonda rakibinin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Ozan, darbe alan ayağının fotoğranını da paylaştı.
ALPER POTUK TEPKİSİ!
Vedat Muriç, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda F.Bahçe'de dün Alper, forvette oynadı. Bu karar taraftarın tepkisini çekti. Muriç'in yokluğunda forvette oynayan Alper'in performansı beğenilmedi.
MOSES SINIFI GEÇEMEDİ
Kanarya'nın Nijeryalı yıldızı Moses, dün net bir fırsattan yararlanamadı. Son vuruşlarda yine etkisiz kaldı.
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