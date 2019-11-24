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Sakatlıklarla boğuşan F.Bahçe’ye bir kötü haber daha! Mevlüt’te yırtık var...

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Giriş Tarihi: 24.11.2019
MEVLÜT’TE YIRTIK VAR

deplasmanı öncesi Vedat ve Kruse’den yoksun olan ’de de sakatlandı. Mevlüt’ün sol bacak alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe antrenmanında bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Milli futbolcu Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Zaten Vedat ve Kruse'den yoksun olan Fenerbhapçe bu sakatlık haberiyle birlikte büyük bir şok yaşadı.

AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç'in tedavisene başlandığı ve Malatya maçı kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi.



EN AZ 2 HAFTA OYNAMAYACAK
Sol bacak alt arka adalesinde yırtık tespit edilen 'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacak.

MOSES SANTRFOR OYNAYACAK
Vedat Muric, Kruse ve Mevlüt'ün yokluğunda teknik patron Moses'o santrfor oynatmayı planlıyor.


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