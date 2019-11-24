Abdullah Avcı, Konya maçı sonrası gelecek için umutlu konuştu: Kazandıkça güvenimiz artıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "6 maçlık bir süreçte tek gol yedik. Maç kazandıkça güvenimiz artıyor. Takımın havası çok iyi" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyeti sonrası takımın sürekli geliştiğini söyledi. Takımın havasının da iyi olduğunu belirten Avcı şunları kaydetti: "6 maçlık süreçte sadece 1 gol yedik. Ancak bu da yeterli değil. Kazanarak hızlandıracağız"
KONYA ZOR BİR DEPLASMAN
Konya çok zor bir deplasman. Galip gelmemiz önemliydi. Maç kazandıkça güvenimiz de artıyor. Hem soyunma odasının hem de kulübemizin havası çok iyi durumda"
RAKİBE POZİSYON VERMEDİK
"Rakibimize pozisyon vermeden maçı bitirdik. Belki biz de çok pozisyon bulamadık ama galip gelmeyi bildik. Milli Takım arasından sonra oyuna girmek kolay olmuyor"
ADEM ANAHTAR OYUNCUMUZ
"Bizim oyunumuzda Adem Ljajic anahtar oyuncumuz. Konyaspor maçında özellikle ikinci yarıda önemli işler yaptı. Oğuzhan da oyuna girdikten takıma iyi bir katkı verdi"
BURAK: BENİM DE DUYGULARIM VAR
Beşiktaş'a Konya karşısında galibiyeti getiren tek golü atan Burak Yılmaz, taraftarın kendisine yönelik protestosuyla ilgili, "Benim de duygularım var. Ben de insanım. Taştan değilim. Ben bu takımın kaptanıyım. Bu tarz yaklaşımlar üzücü. " diye konuştu.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Beşiktaşlı Elneny, Konyaspor galibiyeti sonrası iddialı konuştu. Mısırlı yıldız, "Beşiktaş forması giymek benim için gurur. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.
ATIBA YİNE DÖKTÜRDÜ
Kartal'ın deneyimli oyuncusu Atiba, Konya maçında 8 ikili mücadele kazandı, 4 top kaparken, 5 de pas arası yaptı. Galibiyette başrol oynayanlardandı.
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