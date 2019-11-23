Trabzonspor'da tek hedef 3 puan
Eksiği çok olan Trabzonspor bugün Ankaragücü’nü yenerek zirve takibini ve iddiasını devam ettirmek istiyor. Yaşadığı sakatlık nedeni ile Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.
SOSA'YA UYARI VE FORMA
Yaşadığı sakatlık nedeni ile Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen Ankaragücü sınavında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise Ünal Karaman'ı düşündürüyor.
Çünkü tangocu bugün oynar ve kart görürse haftaya G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Karaman'ın Sosa'yı kart konusunda uyararak oynatması bekleniyor.
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