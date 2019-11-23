Trabzonspor Ankaragücü’nü 3 golle geçti
Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer, başkent ekibinin 10 kişi tamamladığı mücadelede 3 puanı 3 golle almayı başarırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
MKE ANKARAGÜCÜ: 0 - TRABZONSPOR: 3
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 25 Cebrail Karayel), İlhan Parlak, Orgill
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Yusuf Sarı, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Gol: Dk. 6 Sörloth (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Faty (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 9 İlhan Parlak, Dk. 36 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Yusuf Sarı (Trabzonspor)
MÜCADELENİN İLK YARISINDAN DAKİKALAR
6. dakikada Kitsiou'nun, Yalçın Ayhan'a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
18. dakikada Canteros'un kullandığı serbest atışta top ilk önce direğe ardından da kalecinin sırtına çarparak kornere gitti.
23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde iyi yükselen Obi Mikel'in vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde Yalçın Ayhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Yalçın Ayhan'a çarpan top ceza sahası dışına çıktı.
42. dakikada Sosa'nın şutunda kaleci Korcan Çelikay topu sektirince meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde sona erdi.
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