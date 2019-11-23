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Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Kanarya deplasmanda forvetsiz kaldı...

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Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
FENERBAHÇE'YE BİR ŞOK DAHA! YILDIZ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI...

Son dakika... 'ye, Yeni Malatyaspor maçı öncesi bir şok daha! Sarı Lacivertli ekipte Mevlüt Erdinç’in sol bacak arka adelesinde yırtık tespit edildi. Vedat Muriç'in sakatlığında kadroda yer alan tek forvet olan Mevlüt Erdinç de kadrodan çıkarıldı. Planları altüst olan Ersun Yanal'ın 'i forvet oynatması bekleniyor...

'ye Yeni Malatyaspor maçı öncesi kötü haber... Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Golcü futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı olan Isla da kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şu şekilde:

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses.

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