Ankaragücü 0-3 Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında Trabzonspor, Ankaragücü’ne konuk oluyor. Saat 17.30’da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Taraftalar ANKARAGÜCÜ – TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler. Öte yandan beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak maçla ilgili son dakika gelişmelerini A Spor muhabir Mert Hacısalihoğlu canlı yayında aktardı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Taraftalar ANKARAGÜCÜ – TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler. Öte yandan beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak maçla ilgili son dakika gelişmelerini A Spor muhabir Mert Hacısalihoğlu canlı yayında aktardı.

*Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor takımları Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bordo mavili ekip deplasmanda rakibini 3 golle geçerek zirve takibini sürdürdü. Ankaragücü 0-3 Trabzonspor maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI ANLATIM