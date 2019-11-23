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Orkun Kökçü'nün tercihi Türkiye oldu

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Giriş Tarihi: 23.11.2019
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN TERCİHİ TÜRKİYE OLDU

ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen 18 yaşındaki , A milli takım tercihini ’den yana kullandı. Kökçü, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre Türkiye'de daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" ifadelerini kullandı.

'nın önde gelen gazetelerinden olan De Telegraaf'ta yer alan haberde, 18 yaşındaki oyuncunun A Milli Takımı'nı tercih ettiği ifade edildi.

Daha önce ekipleriyle de adı transfer söylentilerine karışan , "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre Türkiye'de daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" ifadelerini kullandı.

"AİLEM HOLLANDA'YI SEÇECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDU"

Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında kaptanlık yaptığını da hatırlatan Orkun Kökçü, "Daha önce Hollanda'da alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptım. Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım" şeklinde konuştu.

Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol kaydetti. Ümit milli takım seviyesinde Türkiye ile 2 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda ise gol atma ya da asist yapma başarısı göstermedi. Orkun Kökçü, bu karşılaşmalarda 1 de kırmızı kart gördü.

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