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Uğurcan Çakır: Şampiyonluk istiyoruz

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

tüm maçları kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi. kaleci, "Şu an transferi düşünmüyorum. 'un başarısına odaklanmış durumdayım" dedi.

Uğurcan Çakır tüm maçları kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi. kaleci, "Şu an transferi düşünmüyorum. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım" dedi.

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