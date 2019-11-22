Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Açığı mücadeleyle kapatıyoruz
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı. Ağaoğlu, “20 milyon Euro bütçemiz var. 80-85 milyon Euro’luk takımlara karşı ekstra mücadele ediyoruz” dedi.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun sabah seansında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı. Ağaoğlu, "Kulüp bütçelerine baktığınız zaman benim 4-5 katım olan, 80-85 milyon Euro olan kulüplerle ben 20 milyon Euro'luk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor" açıklamasını yaptı.
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