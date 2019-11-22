Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Açığı mücadeleyle kapatıyoruz

'nunsabah seansındakonuşanBaşkanıyaşadıkları ekonomikzorlukları anlattı. Ağaoğlu,"Kulüp bütçelerine baktığınızzaman benim 4-5 katım olan,olan kulüplerleben'lukbütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum.Aynı hedef için.Aradaki açığı kapatmak içinçok farklı şeylere ihtiyaç var.Açığı ancak mücadele ederekkapatabilirsiniz. Bizim enzorlandığımız rakiplerimiz, en azgalibiyeti olan, alt sıradaki takımlaroluyor" açıklamasını yaptı.