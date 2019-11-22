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Sturridge ve Ekuban takımdan ayrı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2019
STURRİDGE VE EKUBAN TAKIMDAN AYRI

Basına kapalı yapılan idmana sakatlıkları bulunan ve katılmadı. ve ise takımdan ayrı çalıştı.

Basına kapalı yapılan idmana sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

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