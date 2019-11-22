Trabzonspor'un itirazına red! Tahkim'den Abdülkadir şoku
Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Parmak'a verilen 2 maçlık ceza Tahkim Kurulu tarafından onandı. Bordo mavililerin yaptığı itiraz reddedildi.
Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.
PFDK tarafından Parmak'a verilen 2 maçlık cezaya Trabzonspor, itiraz etti. Fırtına'nın yaptığı itirazı reddeden Tahkim Kurulu, 24 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı.
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