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Trabzonspor'un itirazına red! Tahkim'den Abdülkadir şoku

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
TRABZONSPOR'UN İTİRAZINA RED!

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören 'un milli oyuncusu 'a verilen 2 maçlık ceza Tahkim Kurulu tarafından onandı. Bordo mavililerin yaptığı itiraz reddedildi.

Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.

PFDK tarafından Parmak'a verilen 2 maçlık cezaya Trabzonspor, itiraz etti. Fırtına'nın yaptığı itirazı reddeden Tahkim Kurulu, 24 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı.

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