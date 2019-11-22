Beşiktaş'ta Guilherme iddiaları güçleniyor! Brezilyalı yıldızın menajeri ile Ümraniye'de sürpriz görüşme
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Guilherme’nin menajeri Robalinho tesislere gelerek yöneticilerle görüştü. Menajerin ziyaretle ilgili paylaşım yapması, ‘Beşiktaş’a mı geliyor’ iddialarını güçlendirdi.Beşiktaş'ta Guilherme iddiaları güçleniyor... Bir süredir Siyah- Beyazlı takımın gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldızın menajeri Marcelo Robalinho, Guilherme ile birlikte İstanbul'a geldi ve ardından tesislere uğradı.
DETAYLAR MASAYA YATIRILDI
Tesislerde Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Robalinho'nun Guilherme transferiyle ilgili tüm detayları masaya yatırdığı ortaya çıktı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Menajer Robalinho bu görüşmenin ardından Instagram hesabından kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu gelişme Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük heyecana yol açtı.
Robalinho Instagram hesabından tesisleri ziyaretiyle ilgili fotoğraflar paylaştı.
Guilherme Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
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