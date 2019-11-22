Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Kulübü başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Gözbaşı, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söyledi. Başkan olmasına kesin gözüyle bakılan Gözbaşı Türkiye'nin gündemine oturdu. Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olacak olan Gözbaşı'nın hayatı merak konusu. Peki, Berna Gözbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Berna Gözbaşı'nın mesleği nedir? İşte detaylar...

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp tarihinin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berna Gözbaşı'ya başarılar diledi. Peki, Berna Gözbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kayserispor Başkan adayı Berna Gözbaşı mesleği nedir? İşte Berna Gözbaşı'nın hayatı...

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Kayserispor'da Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan adayı oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak. Peki, Kayserispor'un başkan adayı Berna Gözbaşı kimdir?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu'da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

BERNA GÖZBAŞI'NIN MESLEĞİ NEDİR?

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu. Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.