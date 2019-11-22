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Abdullah Avcı: Transferde yönetimin bütçesine uyacağız

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
ABDULLAH AVCI: TRANSFERDE YÖNETİMİN BÜTÇESİNE UYACAĞIZ

'ın hocası , devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi.

'ın hocası , devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi.

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