22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Onyekuru’ya son talip İspanya’dan Celta

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ONYEKURU’YA SON TALİP İSPANYA’DAN CELTA

'ın yeniden kadrosuna katmak istediği 'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, 'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de 'dan 3 kulüp Onyekuru'ya kanca atmıştı.

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Onyekuru'nun talipleri artıyor... İspanyol basını, Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp 'ya kanca atmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN